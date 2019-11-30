Ergene'de 50 yıllık kirliliğe son

Kirlilikten dolayı suyu siyah akan Ergene Nehri'ni temizlemek için başlatılan proje sürüyor. Nehrin suyu arıtıldıktan sonra tünellerle Marmara Denizi'ne pompalanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk mühendislerinin tasarladığı tünel açma makinesi "Lale" ile açılan o tünellerden birini inceledi.
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