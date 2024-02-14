Erzincan İliç'te altın madeninde heyelan: Kayan sahadaki toprak siyanürlü mü?
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Maden sahasında 9 işçiden haber alınamıyor. Yığın liç sahası olarak adlandırılan döküm alanlarında ne gibi önlemler alınmalı? Burada yaşananların nedeni yeterli önlem alınmaması mı? Kayma yaşanan yığın liç sahasındaki toprak siyanürlü mü? Toprağa karışan zehirli kimyasallar nereye gitti, nasıl temizlenecek? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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