Erzincan'da altın madenindeki faciadan yeni görüntü
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. 8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı. Toprak altında kalan 9 işçi için 400 kişilik ekipler arama kurtarma çalışması başlatıldı. Toprak kaymasının meydana geldiği anlara ait cep telefonu ile kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir araç geçtiği sırada büyük bir toprak kütlesinin nehir gibi tepeden açağıya doğru aktığı görüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Erzincan
- Maden Kazası
- Toprak Kayması