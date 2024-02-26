Erzincan'daki altın madeninin altından geçen faya ilişkin açıklama yapıldı
Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının ardından, bölgede deprem fayları olduğu belirtilmişti. Olay sonrası, madene ruhsat vermek için fayların haritalardan silindiği de iddia edildi. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, maden bölgesindek diri fayın bulunduğunu ve herhangi bir fayın da haritalarından silinmediğini açıkladı. Kurum, İliç yakınlarında diri fay aktivitesinin eklendiği haritaların kurumlarla paylaşıldığını da vurguladı.
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