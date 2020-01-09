Esenyurt'ta döviz bürosunda göçmen kavgası

İstanbul Esenyurt'ta, Filistin ve Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken yan bakma meselesi yüzünden kavga etti. Kavgayı, kuyumcuyu işleten Suriyeliler ayırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şikayetçi olmadığı için işlem yapmadı. O anlar kumuycunun güvenlik kameralarına yansıdı.

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