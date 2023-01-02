Esenyurt'ta köpeğe şiddete hayvanseverlerden tepki
İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı dairede köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H., polis tarafından gözaltına alındı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından site önünde toplanan hayvanseverler, gözaltına alınan R.H.'ye tepki gösterdi. Dövülen köpekle beraber evdeki diğer köpek, Esenyurt Belediyesi ekibi tarafından barınağa götürüldü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.