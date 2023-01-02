Esenyurt'ta köpeğe şiddete hayvanseverlerden tepki

İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı dairede köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H., polis tarafından gözaltına alındı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından site önünde toplanan hayvanseverler, gözaltına alınan R.H.'ye tepki gösterdi. Dövülen köpekle beraber evdeki diğer köpek, Esenyurt Belediyesi ekibi tarafından barınağa götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ