Esenyurt'ta selden etkilenen bölge havadan görüntülendi

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 21:57 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 22:05

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