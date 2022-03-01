Eşiyle bomba sesleri altında konuşuyor

Antalya'da yaşayan Eray Güngör, Ukraynalı Marianna Siline ile evli. Marianna, ailesini ziyaret için gittiği Ukrayna'da savaş çıkınca mahsur kaldı. Çift, internetteki sorunlar nedeniyle kısa süreli görüntülü görüşme imkanı buluyor, sesli mesaj ile haberleşiyor. Eşiyle bomba ve silah sesleri altında iletişim kurabildiğini anlatan Güngör, tahliye talebinde bulundu.

Haberler - NTV 01.03.2022 - 14:36 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 14:46

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