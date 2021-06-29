Eski eş şiddetine vatandaş müdahalesi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin başına önce bardakla vurdu ardından bıçakladı. Saldırgana arka masadaki başka bir çift müdahale etti. Saldırıda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlı ise gözaltına alındı.
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İHA 29.06.2021 - 09:46| Son Güncelleme : 29.06.2021 - 11:35
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