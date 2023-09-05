Eski eşini bıçakladı serbest bırakıldı: Bıçakla yaralamanın cezası ne? (Uzman yorumu)
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 4 yıl önce eşinden ayrılan Elif Gedik'in çalıştığı mağazaya giden eski eş Halil Karabıyık, kadını iki yerinden bıçakladı. Gözaltına alınan saldırgan serbest bırakıldı. Gerekçe ise kadının ölümcül yerinden darbe almamasıydı. 34 yaşındaki genç kadın sosyal medya hesabından saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Avukat Serkan Günel, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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