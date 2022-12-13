Eski eşini sokak ortasında vurdu, yardım edilmesini engelledi

Ankara’da sokak ortasında eski eş dehşeti yaşandı. Mehmet E., bir yıl önce boşandığı eşini silahla vurdu. Kadına yardım etmek isteyenleri silahla tehdit eden zanlı, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

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