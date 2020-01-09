Eski sevgilisi buluşmaya başka bir erkekle gelince ortalığı birbirine kattı
İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz salı günü, bir süre önce ayrıldığı sevgilisiyle tekrar barışmak için görüşme talep eden kişi, eski sevgilisinin bir erkek ile buluşmaya gelmesiyle deliye dönerek ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerini arayan kız, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki şahsı alarak polis merkezine götürdü. İşte o anlar...
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