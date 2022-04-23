Esnaf gence annesinin yanında saldırdılar

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah dükkanını açmaya giden genci, annesinin yanında demir sopalarla hastanelik ettiler. İddiaya göre, saldırganlar komşu işyerinin sahibiydi ve 4 yıldır kira nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Başına demir sopayla defalarca vurulan Serkan Sipahi olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. ‘‘Ya 7 bin euro verirsiniz ya da sizi rahat bırakmayız, diyerek bizi sürekli tehdit ediyorlar’’ diyen baba Abdurrahman Sipahi, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.
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