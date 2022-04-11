Esnafın beslediği köpeği böyle dövdü

İstanbul Esenyurt’ta esnafın beslediği ‘Paşa’ isimli köpek, eli sopalı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, bir dükkanın önünde yatan köpeğe sopayla defalarca vurdu. Paşa’nın artık kendilerine yaklaşmadığını hatta yemek yemediğini anlatan esnaf Adem Bozkurt ‘‘Caninin biri gece yarısı gelip dövmüş. Görüntüleri izledik, Paşa o adama hiçbir şey yapmamış. Artık hepimizden korkuyor’’ dedi.
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