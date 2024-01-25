Esnaftan öğrencilere ücretsiz yemek

İstanbul Kadıköy’de 20'nin üzerinde restoran, öğrencilere ücretsiz yemek vermeye başladı. Öğrenciler, belirlenen gün ve saatlerde herhangi bir ücret ödemeden yemek yiyebiliyor. Kadıköy esnafı, Türkiye genelinde restoranların öğrencilere destek verme uygulamasının yayılmasını istiyor.
(Haber: Tuana Çiftci Kamera: İsmail Kamit)

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