Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir'in son anları kamerada
Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren’in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, birkaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.
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