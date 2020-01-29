Eviniz deprem riski taşıyorsa ne yapmalısınız? (Riskli bina nasıl anlaşılır?)
Son günlerde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar oturdukları binaların riskli olup olmadığını veya bunu nasıl anlayacaklarını merak ediyorlar. Peki binanızın hasarlı olduğunu nasıl anlarsınız? Hasarlıysa ne yapmanız gerekiyor? İşte yanıtı...
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