EYP ile tuzaklanan bir motosiklet böyle etkisiz hale getirildi (Barış Pınarı Harekâtı)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" denildi. O görüntüler böyle paylaşıldı.

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