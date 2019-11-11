EYP ile tuzaklanan bir motosiklet böyle etkisiz hale getirildi (Barış Pınarı Harekâtı)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" denildi. O görüntüler böyle paylaşıldı.
11.11.2019 - 17:41| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 17:47
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