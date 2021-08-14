Ezine Çayı'nın taşma anları: Üzerindeki köprü böyle yıkıldı

Batı Karadeniz’de yaşanan sel falekatainin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerle çayın üzerini kaplayan tomrukların hızla sürüklendiği görülüyor. Ve bir yandan suyun şiddeti bir yandan da tonlarca ağırlıktaki tomrukların ayaklarına dayanmasıyla çayın üzerindeki köprü yıkılıyor.

NTV 14.08.2021 - 10:32 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 10:37

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