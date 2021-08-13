Sel Bozkurt'u böyle yıktı: Tomruklar suyun yolunu kesti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı’nın taşma anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen tomrukların, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görülüyor.

13.08.2021 - 17:04 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 17:20

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