Farklı kentlerde okudular, Diyarbakır'a dönüp ‘Big Bando’yu kurdular
Diyarbakır’da Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan bir grup arkadaş, farklı kentlerde üniversite okuduktan sonra Diyarbakır’a dönerek müzik grubu kurdu. ‘‘Big Bando’’ adını vererek 10 kişiyle kurulan grupta şimdi 100 kişi var. Big Bando’nun kurucusu Sedat Sezik, lise yıllarında kendilerine destek veren sanatçılarla bir gün aynı sahnede yer almanın en büyük hayalleri olduğunu anlattı. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)
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NTV 04.04.2021 - 12:05| Son Güncelleme : 04.04.2021 - 12:18
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