Fatih Terim'in yardımcısının eşi Nur Erkasap, nasıl dolandırıldığını anlattı
Fon dolandırıcılığı davasının kilit ismi eski banka müdürü Seçil Erzan ile ilgili hergün yeni bir gelişme yaşanıyor. Erzan'a para veren isimler arasında Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap da bulunuyor. Nur Erkasap, banka müdürü olması nedeniyle Erzan'a güvendiğini ve tüm birikimini kaybettiğini anlattı. Ayrıca Erzan'ın parayı aldıktan sonra kendisine antetli kağıtla makbuz verdiğini de söyledi.
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