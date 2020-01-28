Fatma Şahin: Her şehrin deprem master planını elimize almalıyız
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Elazığ'da NTV canlı yayınına konuk oldu. Şahin, "Daha önceki depremlere göre bu konuda çok daha iyiyiz. Çok daha iyi olmalıyız. Teknolojik altyapımızı bunun üzerine kurmamız gerekiyor" dedi.
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