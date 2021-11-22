Fırçayla durdurmaya çalıştığı dana hastanelik etti

İstanbul’da kesim alanına götürülen bir dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin üzerine atladı. Aracın kapağını açınca dananın ipinin çözülmüş olduğunu gören Hasan Yıldız, fırçayla hayvanı durdurmak istedi. Ancak yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, sahibinin üzerine atlayıp kaçtı. Kolundaki iki kırık nedeniyle ameliyat olacağını anlatan Yıldız ‘‘İpini kendi kendine çözmüş. Kapağı açınca fark ettim, geç bir farkına varma oldu’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 12:40 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 12:52

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