Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada

Van’da etkili olan şiddetli yağış sele yol açarken bir cami minaresi de beşik gibi sallandı. Şiddetli fırtına nedeniyle Altıntepe Mahallesi’ndeki bir caminin minaresi sallanmaya başladı. Yoldan geçenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ntv.com.tr 16.07.2021 - 16:14 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 16:26

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