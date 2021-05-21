Fırtınada tekneden denize düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fırtınada bir kişi batmak üzere olan teknede dengesini kaybederek suya düştü. Dalgaların arasında yaşam mücadelesi veren adam, çevredekilerin yardımıyla yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.
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NTV 21.05.2021 - 13:20| Son Güncelleme : 21.05.2021 - 13:33
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