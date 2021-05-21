Fırtınada tekneden denize düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fırtınada bir kişi batmak üzere olan teknede dengesini kaybederek suya düştü. Dalgaların arasında yaşam mücadelesi veren adam, çevredekilerin yardımıyla yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.

NTV 21.05.2021 - 13:20 | Son Güncelleme : 21.05.2021 - 13:33

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