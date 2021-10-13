Fırtınada uçan çatı elektrik tellerini kopardı

Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar özellikle Karadeniz’de etkili olmaya devam ediyor. Zonguldak’ta fırtınanın uçurduğu bir çatı, elektrik tellerini kopardı. Edirne’nin Enez ilçesinde de denizde aynı anda 4 hortum oluştu. Osmaniye’deyse sağanak yağmurun hemen ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
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