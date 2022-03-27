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Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

Amasya Sebze Hali'nde fırtına nedeniyle çalıştığı iş yerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı. Çopuroğlu, halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan Çopuroğlu, şemşiyeyi devirerek durdurmayı başardı. 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” dedi.

Haberler - İHA 27.03.2022 - 12:00 | Son Güncelleme : 27.03.2022 - 12:28

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