17 yıllık öğretmen ‘fizik minibüsü’ ile yollarda

Samsun’da 17 yıllık fizik öğretmeni Atalay Solmaz, kendisine ait minibüsü sınıfa çevirdi. Pandemide sokak sokak gezerek kitap dağıtan Solmaz, minibüsün arkasında öğrencilere ücretsiz fizik dersi de veriyor.
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NTV 27.09.2021 - 15:30| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 15:46
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