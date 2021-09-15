Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

Rize’de düğün fotoğrafı ve klip çekmek için ormana giden gelinle damadı köpek kovaladı. Çat Kemer Köprüsü’ne çıkan çift, görüntü çeken drone’a poz verirken üzerlerine köpek koşmaya başladı. Köpeğin drone sesinden ürkmüş olabileceğini söyleyen Beyza Şimşek ‘‘Çok korktum. Sabah sağanak yağmur yağdı, şimdi de köpekten kaçtık. Macerasıyla unutamayacağımız bir gün oldu’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 15.09.2021 - 11:53| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 12:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.