Fotoğraflarla cumhuriyetin sanayi öyküsü
Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanını yazanlar, ekonomide de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok büyük bir zafere imza attı. Türkiye bu yönüyle de cumhuriyetin ilk yıllarında tüm dünyada ses getirdi. Öyle ki ilk 15 yılda neredeyse tamamen dışa bağımlı bir ülke konumundan ihraç yapar hale gelen bir ülkeye dönüştü. Cumhuriyetin 100. yılında sanayileşmenin öyküsü ve bu öykünün ilk kahramanları İstanbul'da açılan bir sergiyle anlatıldı.
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