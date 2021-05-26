Frenleri boşalan kamyon gecekonduya daldı

İstanbul Ulus’ta fırına un indirdikten sonra yokuş yukarıya çıkmaya çalışan un yüklü kamyon, frenlerinin boşalması sonucu kayarak gecekonduya daldı. Kayan kamyon 2 eve ve 2 araca da zarar verdi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada neye uğradığını şaşıran ev sahibi, yoldaki hamala saldırdı.

NTV 26.05.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 14:28

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