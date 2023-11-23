Futbolcuların dolandırılma davası: İddianamedeki ayrıntılar ortaya çıktı
Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin banka müdürü Seçil Erzan tarafından yaklaşık 55 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan'ın İstanbul'daki arsasını 4 milyon dolara sattığı ve bu parayı bankadan çektiği krediyle birlikte Erzan'a verdiği dava dosyasına yansıdı. İşte ayrıntılar...
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