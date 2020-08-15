Galata Kulesi'nde tartışılan restorasyon

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü İstanbul'un Galata Kulesi'nde tarihi bir duvarın hilti ile kırılması tepkilere neden olmuştu. Görüntülerin basına yansıması sonrası bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi. NTV ekibinden Osman Terkan Galata Kulesi'nde çalışmaları yerinde takip etti.

NTV 15.08.2020 - 13:38 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 13:54

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