Galataport'un turizme katkısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Galataport'un artık yabancı tur operatörleri tarafından İstanbul'dan ayrı bir destinasyon olarak kabul edildiğini söyledi. Galataport'un turizme katkısına dikkat çeken Bakan Ersoy "sadece gemilere değil bütün şehrin yaşam tarzına hitap eden bir yapısı var" dedi .

Haberler - NTV 14.01.2022 - 16:11 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 16:17

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