Garaj anahtarlarını alıp kaçan karganın peşinden böyle koştu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir karga garaj anahtarlarını alıp kaçtı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Osman Yılgın, ‘‘Karabaş’’ adını verdiği kargayı 6 aydır beslediğini anlattı ve ‘‘İnsanları çok seviyor. Çarşıdaki kahveye girer, çay kaşıklarını, okey oynayan arkadaşların taşlarını alıp gider. Bu sefer de benim anahtarları alıp kaçtı’’ dedi. Yılgın, ‘‘Oğlum anahtarları bırak, lütfen, ayıp ayıp’’ diye seslenerek peşinden koştuğu kargayı, birkaç sokak ileride anahtarla oynarken yakaladı.
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