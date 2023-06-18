Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı anı kamerada
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül, kaldırımda yürüdüğü sırada, Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Bu sırada araya girmeye çalışan vatandaşlar ve esnaf ise polis memuru E.K. tarafından silah gösterilip, itilerek engellendi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedidi. Kavgaya karışan belediye çalışanıyla polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
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