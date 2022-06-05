Geleceğin modeli: Topraksız tarım

Küresel ısınma ve iklim krizi dünyayı her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Durum böyle giderse, gelecek yıllarda doğal besine ulaşmak zorlaşabilir. Su kullanımının en az miktarda olduğu ‘topraksız tarım’ ise sağladığı verimle sürdürülebilir tarım için önemli yöntemlerden... 43 yaşındaki Sibel Yıldız, Manisa’da kurduğu topraksız tarım serasında, yılın 10 ayı çilek üretimi yapıyor. (Haber:Beyzanur Özer)
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