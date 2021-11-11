Gelenin açtığı, gidenin kapattığı ‘kapılı’ köy

Afyonkarahisar’ın 150 nüfuslu Oğulbeyi köyü, demir kapısıyla dikkat çekiyor. 1886 yılında Bulgaristan göçmenlerinin kurduğu köyün kapısı sabahları açılıyor, akşamları da kapatılıyor. Çocukluğunda kapının ahşap olduğunu anlatan muhtar Mahir Sarıkaya, ‘‘Kapımız atalarımızdan kalma. Gelenek gibi açıp kapatıyoruz. Misafirler de geldiklerinde açar, giderken kapatırlar.  Eskiden kilitliyorduk ama artık kilit yok’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 12:17 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 12:48

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