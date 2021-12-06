Gelin düğünü bırakıp takı kavgasını ayırdı

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin haber vemesiyle mahalleye gelen polis, öfkeli kalabalığı zor ayırdı. Kavgada yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü.
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