Gelin düğünü bıraktı, kaza yapan teyzesine koştu

Elazığ’da düğün salonuna giden gelin, teyzesinin konvoyda trafik kazası yaptığını duyunca ambulansa koştu. Sağlıkçılardan teyzesinin hafif yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Gelin, akrabaları tarafından tekrar düğün salonuna götürülürken kazada yaralanan üç kişi de hasataneye kaldırıldı.
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ntv.com.tr 23.08.2021 - 09:50| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 10:00
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