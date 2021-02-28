Genç kızın çantasını çalan kapkaççıya meydan dayağı

İstanbul’da Karaköy’de genç bir kızın çantasını çalan kapkaççıyı çevrediler yakalayıp dövdü. Mürvet Bayram çantasını sahilde oturduğu banka asmıştı. Bayram'ı uzun süre takip eden kapkaççı, herkesin gözü önünde çantayı alıp kaçtı. Çevredekiler ve esnaf, kapkaççıyı kısa sürede yakalayıp dövmeye başladı. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Rabah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ntv.com.tr 28.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 15:06

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