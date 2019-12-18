Göbeklitepe için yazılan kitap 3 dilde yayımlandı

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan  Göbeklitepe ile ilgili tüm bulgular bir kitapta toplandı. 3 dilde yayınlanan Göbeklitepe - İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor adlı kitap tarihe ışık tutuyor. Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan iyi bir gelecek” vizyonuyla desteklediği için 20 yılda 20 milyon dolarlık destek sağlayacak. Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Burak Sevinç

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER