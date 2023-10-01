Göcek açıklarında bot kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Adası çevresinde iki zodyak botun çarpışması sonrası 1 kişi yaşamanı yitirirken, 1 kişi de ağır yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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