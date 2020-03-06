Göçmen çocukların kurtarıcı meleği

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri sık sık müdahale ediyor. Onlarca kişi atılan gaz bomblarından etkileniyor. Göçmenlere ise sınırda bekleyen 112 sağlık görevlileri müdaha ediyor. Acil Tıp Teknisyeni olan Büşra Durmaz da onlardan biri. Çocuklara ''Prensesim'' diye seslenen sağlık görevlisinin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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NTV 06.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 15:51
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