Görüntüde maskeliler

Yeni başlayacak dönemin anahtar sözcükleri "maske" ve "sosyal mesafe". Evet, sokağa çıktığımızda görüyoruz yüzlerinde maske bulunduranlar var, ama o kadar. Halbuki doğru kullanılmadığında maske, koruyucu özelliğini yitiriyor. NTV ekibi Ankara'da, çarşı-pazar alışverişine çıkanları görüntüledi. Maskenin doğru kullanımıyla ilgili ortaya çıkan görüntü endişe verici. Haber: Gökhan Gerçek Kamera: İbrahim Ateşoğlu

NTV Haber 08.05.2020 - 20:05 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 20:36

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