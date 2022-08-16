Görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’nde, evinin camından sokağa ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, S.B.’nin eetş ettiği anlarda yanındaki arkadaşının elinde de bıçak görülüyor. Adres tespiti yapan polis ekipleri, şüpheli genci yakalayarak gözaltına aldı.

Haberler - DHA 16.08.2022 - 10:57 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 11:12

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