Görüşme masasında dikkat çeken dosya (Erdoğan-Trump zirvesi)
Erdoğan ve Trump'ın çalışma yemeğinden dikkat çeken iki ayrıntı... Bu fotoğraf Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından masada "Türkiye'nin terörle mücadelesi" isimli bir dosya vardı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bu kitapçık ABD Başkanı Donald Trump'a da verildi. yemeğin katılımcıları açısından da dikkat çeken bir ayrıntı var. masada MHP'li bir isim de vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu Türk heyetinde yer aldı. Sosyal medya hesabından da "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine çalışma ziyareti için geldiği Washington'da, heyetle birlikte toplantılara katıldık" açıklaması yaptı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.