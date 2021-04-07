Gümüşhane ormanları onlara emanet

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bir yıl önce göreve başlayan iki kadın orman muhafaza memuru daha çok erkeklerin yaptığı mesleği başarıyla icra ederek ormanları koruyor. Kadın orman memurları damgalama ve nakliye görevlerine çıkıyor, yağmur çamur demeden zor coğrafi şartlarda görevlerini yerine getiriyorlar.

NTV 07.04.2021 - 16:06 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 16:24

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