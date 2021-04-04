Gündüz okulda akşam ringde: Hedefi dünya şampiyonluğu
27 yaşındaki Fatmahanım Gökçe, gündüzleri okulda matematik öğretiyor, akşamları da ringde ter döküyor. 2019'da Kick Boks Türkiye Şampiyonu olan Gökçe, 8 Nisan’da Türkiye’de düzenlenecek olan Avrupa Kupası’na hazırlanıyor. Matematik öğretmeyi çok sevdiğini söyleyen genç öğretmen ‘‘Öğrencilerim gelip maçlarımı izliyor. Onlara örnek olmak beni mutlu ediyor’’ diyor.
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NTV 04.04.2021 - 17:20| Son Güncelleme : 04.04.2021 - 17:41
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